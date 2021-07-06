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16:48 06.07.2021

Депутат Арьев утверждает, что в Офисе президента требуют от суда жестких решений по мере пресечения Павловскому и Шандре

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Депутат Арьев утверждает, что в Офисе президента требуют от суда жестких решений по мере пресечения Павловскому и Шандре

Народный депутат Украины Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность) утверждает, что по его информации, от судьи, который рассматривает вопрос избрания меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому и главе правления завода "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре по делу о поставках военной техники низкого качества, требуют "жестких решений".

"По моей информации, судье Соколову (судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов – ИФ) позвонил близкий к Портнову заместитель руководителя Офиса президента Смирнов и требовал от имени Зеленского жестких решений по мере пресечения в отношении генерала Павловского и Шандры", - написал Арьев на своей странице в Фейсбук.

При этом депутат добавил, что Офис генпрокурора ходатайствует перед судом о мере пресечения фигурантам дела в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 440 млн грн.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества.

"Глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подговорил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Представитель министерства дал указание подчиненным руководителям одного из департаментов Минобороны беспрепятственно заключить государственный контракт на строительство катеров именно с указанным ЧАО", - сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах

Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 -2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Меру пресечения фигурантам дела избирает Печерский районный суд.

Как сообщили в ГБР, бывшему директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн грн.

Избрание меры пресечения другим подозреваемым перенесено на другие даты.

 

Теги: #офис_президента #евросолидарность #кузня_на_рыбальском #арьев
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