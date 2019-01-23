Фильм о Стусе выйдет в прокат под названием "Запрещенный" - Госкино

Фильм, повествующий о жизни украинского поэта Василия Стуса, погибшего в советском лагере в 1985 году, выйдет в прокат под названием "Запрещенный".

"В прокат лента выйдет под названием "Запрещенный". Решение об отказе от имени поэта в названии было принято из-за того, что творческая группа рассматривает кино не только как биографию конкретного человека, но и как образ времени и олицетворение борьбы с режимом", - говорится в сообщении Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино).

Ранее предполагалось, что название фильма будет "Стус".

Картина рассказывает о последних годах жизни В.Стуса, о его борьбе с системой и о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу. Значительная часть сюжета разворачивается в тюрьме, когда к поэту приезжает агент КГБ, которая пытается давить на него не силой, а психологически.

Отмечается, что в прокат фильм "Запрещенный" выйдет осенью 2019-го года. Сейчас картина находится на стадии пост-продакшна, продолжаются переговоры о дате релиза

Как сообщалось, ранее украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что из сценария фильма "Стус" была вырезана сцена последнего суда над поэтом, в котором фигурировал в качестве адвоката Виктор Медведчук.

По его словам, позже он узнал, что сцены суда над В.Стусом в фильме уже нет. "Спросил об этом у актеров, занятых в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет. Ее убрали со съемочного графика, никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчук, в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актер был найден? и он готовился к съемкам", - сообщил Г.Попенко.

После этого В.Гройсман поручил руководству Министерства культуры Украины и Госкино совместно с авторами фильма об украинском поэте сделать все возможное, чтобы история его жизни в фильме была рассказана полностью и без искажений. На следующий день съемочная группа фильма заявила, что в ближайшее время вырезанная из сценария сцена последнего суда над поэтом, в котором фигурировал в качестве адвоката В.Медведчук, будет доснята.