Фильм "Семейное дело" режиссера Балаяна представили в Госкино

Кинокомпания "Добраничфильм" представила готовый полнометражный документальный фильм Валерия Балаяна "Семейное дело", сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Это история о трех семьи. Семья Смирновых - из Сум, Козловых - с Сичеславщини и Фиминих - с Луганщины. Они совсем не похожи друг на друга. Но их объединяет выбор. В 2014-м каждая из этих семей решила защищать Украину от российского агрессора. Это стало для них семейным делом. Как это было? Чего стоил им этот выбор? И что он изменил в их судьбах?", - говорится в пресс-релизе.

Сценарий к фильму написал Евгений Положий. Продюсером является Светлана Рудюк, операторами – Егор Бондаренко и Татьяна Дудник.

"Проект фильма "Семейное дело" стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино и получил 100% государственную финансовую поддержку, что составляет 1 млн 262 тыс. грн. Ленту ждет фестивальная жизнь и выход в национальный прокат", - отметили в Госкино.