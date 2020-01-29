Новая глава Госкино призывает судить о ней по результатам ее работы

Назначенная правительством Украины главой Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук призывает судить о ней по результатам ее работы и отмечает, что говорящие об отсутствии у нее опыта не владеют информацией.

"Мой профессиональный и жизненный опыт научил меня, что о людях нужно судить по их действиям, конкретным намерениям и, главное, реализованным делам. Я благодарна всем коллегам, кто вместе со мной и в равных условиях проходил все этапы конкурса на позицию главы Госкино Украины. И я уверена, что со многими мы в будущем будем сотрудничать, потому что, только консолидировав усилия, можно добиться качественных результатов", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Кудерчук заявила, что равноудалена от всех политических сил и у нее нет никаких кураторов в "высоких кабинетах".

По ее словам, те, кто говорит об отсутствии у нее какого-либо опыта в сфере кино, не владеют информацией.

"Будучи на посту руководителя запорожского кинотеатра им. А.Довженко, я и моя команда проводили довольно много премьер украинских фильмов и приглашали кинематографистов. К слову, нашей команде удалось за короткий период времени вывести этот кинотеатр из разрухи и сделать одним из самых успешных в Запорожье. В кинотеатре мы проводили несколько фестивалей украинского кино, в залах были аншлаги, была организована киношкола, проводились киноконкурсы для молодежи", - отметила Кудерчук.

"Таким образом, очень прошу скептиков судить обо мне и моей работе по результатам, которые, надеюсь, все увидят в ближайшее время", - указала новая глава Госкино.

Она подчеркнула, что верит в огромный потенциал украинского кино, дальнейшее активное развитие украинского кинопроизводства, потому что для этого есть все предпосылки – много талантливых кинематографистов, ряд успешных продакшн-компаний, впечатляющая история украинского кино.

"Очень нужны яркие идеи, качественные сценарии, современная и сильная киношкола, развитие дистрибуции и кинотеатральных сетей, продвижение украинского кино на внутреннем рынке и на международном уровне. Но главное - честные и прозрачные правила для всех", - считает она.

Кудерчук отметила, что за последние годы в этой сфере сделано было очень много: в Украине функционирует несколько мощных фестивальных площадок, существенно выросли объемы производства, все больше успешных проектов, которые собрали хорошие бокс-офисы, награды на самых престижных международных форумах, опыт международного совместного производства.

"Поддержка кино на государственном уровне очень важна на этапе, когда индустрия только проходит этап становления. В этом году Украина станет членом Eurimages (Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ при Совете Европы – ИФ), принят закон о рибейтах – этого украинские кинематографисты ждали много лет. Это все свидетельствует о политике протекционизма на государственном уровне, которая, безусловно, будет продолжаться", - заверила она.

Как стало известно 29 января, Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино.

М.Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года работала в администрации Киноконцертного зала им. Довженко в Запорожье.

4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса.