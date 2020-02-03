Глава Госкино Кудерчук задекларировала 235,2 тыс. грн доходов за 2019 год

Глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук подала электронную декларацию за 2019 год, в которой указала 235 тыс 236 грн доходов.

В частности, за 2019 год Кудерчук задекларировала 100 тыс 762 грн заработной платы в Запорожской областной государственной администрации и 134 тыс 474 грн зарплаты в коммунальном учреждении "Киноконцертный зал им.Довженко".

Кроме того, глава Госкино указала в декларации совместное владение жилым домом площадью 89,13 кв. м в пгт Михайловка Запорожской области.

В декларации отсутствует иная информация о владении каким-либо другим движимым и недвижимым имуществом, ценностями либо денежными средствами.

Как сообщалось, за 2018 год Кудерчук задекларировала 106,7 тыс. грн доходов.