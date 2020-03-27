Глава Госкино рассчитывает на понимание общества в случае временного отказа от производства фильмов

Глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук рассчитывает на понимание граждан в случае вынужденного временного отказа от производства фильма ради финансирования мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

"Уверена, каждый сознательный украинец готов пожертвовать многим ради здоровья близких, друзей и коллег в период мирового противостояния коронавирусу. Мы все уже жертвуем. Уверена, с пониманием отнесутся к ситуации, когда мы будем вынуждены временно отказаться от производства фильма ради строительства больницы или помощи больным и особенно докторам", - написала Кудерчук на своей странице в социальной сети Facebook.

В то же время она отметила, что все должны четко понимать, где можно экономить, а какие статьи расходов трогать категорически нельзя.

"Спасибо всем за дельные советы и идеи. Пишите в комментариях или в личных сообщениях свои мысли по преодолению кризиса, вызванного пандемией", - добавила глава Госкино.

Как сообщалось, Кабмин намерен предложить Раде сократить на 13,3 млрд грн расходов на образование, культуру и спорт.

В частности, сокращение средств данных отраслей предлагается за счет уменьшения финансирования на 50 млн грн производства (создания) и распространения фильмов патриотического направления и на 748 млн грн – государственной поддержки кинематографии, как статьи расходов Госкино.