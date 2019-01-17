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21:25 17.01.2019

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

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Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Госдепартамент США в четверг призвал своих сотрудников в США и за границей вернуться к работе, несмотря на приостановку финансирования работы части госучреждений с конца декабря, сообщает в четверг The Hill.

"Как ведомство, имеющее отношение к национальной безопасности, госдепартамент должен продолжать исполнять свою миссию. Лучше всего мы можем делать это, когда в посольствах, консульствах и внутренних органах сотрудники работают в полном составе", - говорится в сообщении госдепа.

Ведомство отмечает, что принимает меры, чтобы получить дополнительные средства на оплату труда своих работников. Большинство сотрудников, говорится в сообщении госдепа, должны вернуться к работе 22 января, некоторые - 20 января. Госдеп обещает оплатить работу сотрудников за второй период 2019 года (период длится две недели, его начало меняется в зависимости от ведомства), и в дальнейшем попытаться найти средства на оплату следующих периодов.

В США уже 27 день подряд частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

Теги: #госдеп #сша #работа
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