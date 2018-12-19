На Херсонщине за сотрудничество с ВСК Рады избили активиста и есть информация о подготовке новых преступлений – нардеп И.Луценко

Народный депутат Игорь Луценко (фракция "Батькивщина") заявляет, что получил информацию об избиении в Херсонской области очередного общественного активиста, а подозреваемый в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Игорь Павловский заказал нападение на одного из свидетелей, который давал показания временной следственной комиссии парламента.

"Только что мне позвонили и сообщили, что, оказывается, позавчера напали на местного активиста. Несколько преступников с битами в балаклавах, днем у подъезда. Активист просил не указывать его имя и все подробности, следовательно, о них узнают только правоохранители", - написал И.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

При этом нардеп и член временной следственной комиссии парламента для расследованию сведений о нападении на скончавшуюся активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, одно из выездных заседаний которой ранее состоялось в Херсоне, утверждает, что есть неопровержимые доказательства того, что это нападение связано с деятельностью ВСК, поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" напавшие – "они так и заявили во время нападения".

Вместе с тем, И.Луценко заявляет, что в области готовят новые преступления против общественных активистов.

"Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто кроме нас". Замечены их машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля. Как правило, так поступают перед тем, как совершить покушение или избиение", - написал парламентарий.

Он сообщил, что обратился "по своим каналам" к правоохранителям, но убежден, что системно эту проблему не решить: "Следует менять руководство региональных силовых структур, вводить туда нейтральных людей, не связанных с местными бандами".

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью". Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты. В середине сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на Е.Гандзюк заявил о готовности давать показания.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

После этого журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк - им оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 5 ноября Н.Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е.Гандзюк и 6 ноября уволил И.Павловского; затем последнего задержала СБУ. 12 ноября суд избрал И.Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на Е.Гандзюк и других общественных активистов.