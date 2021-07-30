Суд не удовлетворил жалобу активиста Умерова

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу крымского татарина, религиозного деятеля и активиста из Судака Ридвана Умерова, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Подконтрольный РФ "Верховный суд Крыма" не удовлетворил апелляционную жалобу крымского татарина, религиозного деятеля и активиста из Судака Ридвана Умерова. Страна оккупант обвинила его в "недонесении о преступлении" и назначила штраф - 30 тыс. российских рублей", - написала Денисова в фейсбуке.

Она отметила, что Российская Федерация продолжает преследование с целью пресечения религиозной деятельности крымских татар, а также подавление гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма.

"Свобода придерживаться своих взглядов, идей и исповедовать свою религию предусмотрены 9 и 10 статьями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую нарушает страна-оккупант", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен призывала международное сообщество не прекращать оказывать давление, с целью незаконно заключенных РФ граждан Украины освобождения и тем самым продемонстрировать свое неравнодушие к их судьбе.