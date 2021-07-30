События

05:16 30.07.2021

Суд не удовлетворил жалобу активиста Умерова

1 мин читать
Суд не удовлетворил жалобу активиста Умерова

 Суд не удовлетворил апелляционную жалобу крымского татарина, религиозного деятеля и активиста из Судака Ридвана Умерова, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Подконтрольный РФ "Верховный суд Крыма" не удовлетворил апелляционную жалобу крымского татарина, религиозного деятеля и активиста из Судака Ридвана Умерова. Страна оккупант обвинила его в "недонесении о преступлении" и назначила штраф - 30 тыс. российских рублей", - написала Денисова в фейсбуке.

Она отметила, что Российская Федерация продолжает преследование с целью пресечения религиозной деятельности крымских татар, а также подавление гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма.

"Свобода придерживаться своих взглядов, идей и исповедовать свою религию предусмотрены 9 и 10 статьями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую нарушает страна-оккупант", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен призывала международное сообщество не прекращать оказывать давление, с целью незаконно заключенных РФ граждан Украины освобождения и тем самым продемонстрировать свое неравнодушие к их судьбе.

Теги: #крым #украина #денисова #активисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:31 30.07.2021
В Кировоградской области состоится фестиваль пчеловодов KropHoney Fest

В Кировоградской области состоится фестиваль пчеловодов KropHoney Fest

03:32 30.07.2021
Умерла мать режиссера Ахтема Сеитаблаева в Крыму

Умерла мать режиссера Ахтема Сеитаблаева в Крыму

02:25 30.07.2021
"Укрзализныця" добавила четыре дополнительных поезда в южном направлении

"Укрзализныця" добавила четыре дополнительных поезда в южном направлении

23:48 29.07.2021
Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

Украина отправит пожарный самолет с помощью Турции

23:21 29.07.2021
В Черновцах из-за мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение

В Черновцах из-за мощного урагана затоплены улицы, повалены деревья и отсутствует электроснабжение

22:29 29.07.2021
МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции

22:26 29.07.2021
Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

22:04 29.07.2021
ОЗП Украина намерена пройти за счет максимально возможной собственной добычи угля, в случае нехватки будет импортировать

ОЗП Украина намерена пройти за счет максимально возможной собственной добычи угля, в случае нехватки будет импортировать

22:00 29.07.2021
В Чернигове создан Центр противоминной деятельности

В Чернигове создан Центр противоминной деятельности

21:42 29.07.2021
Туроператоры не фиксируют массовых обращений от украинцев или сообщений об угрозе их жизни или здоровью в связи с пожарами в Турции

Туроператоры не фиксируют массовых обращений от украинцев или сообщений об угрозе их жизни или здоровью в связи с пожарами в Турции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

В Луганской области под одним из служебных автомобилей управления СБУ обнаружено взрывное устройство

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

Суд отстранил от должностей и взял под домашний арест руководство АРМА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сиднее задействуют военных для контроля за соблюдением карантина

Премьер Эстонии опасается, что ситуация с мигрантами в Литве затронет остальные страны Балтии

Примерно в 170 странах уже получили миллиард доз британской вакцины AstraZeneca - Джонсон

Консультативная миссия ЕС планирует сотрудничать с Нацгвардией Украины в вопросах обеспечения безопасности в районе проведения ООС

Зеленский подписал закон о платежных услугах

Home Depot тестирует систему Bluetooth-активации устройств при продаже для борьбы с оргпреступностью

СНБО Украины на заседании в пятницу рассмотрит восемь вопросов – Данилов

Дело ОПГ, завладевшей $1,2 миллиона в результате разбойного нападения на офис предприятия в Харькове, направлено в суд – полиция

Суд поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине – прокуратура

По Ближнему Востоку и Северной Африке идет четвертая волна COVID-19, распространяется штамм "дельта" - ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА