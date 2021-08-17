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17:57 17.08.2021

ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни

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ГБР открывает дело по факту избиения правоохранителями активистов на Аллее Небесной сотни

Государственное бюро расследований (ГБР) начинает расследование по факту избиения правоохранителями активиста, задержанного во вторник во время потасовки из-за демонтажа инсталляций на Алее Героев Небесной сотни, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.

"ГБР регистрирует уголовное производство по факту избиения активистов правоохранителям во время задержания на Аллее Небесной Сотни", - сообщили в Бюро.

При этом в ГБР отметили, что следователи приняли решение зарегистрировать уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, совершенное сотрудником правоохранительного органа), реагируя на публикации соответствующего видео в СМИ.

Как сообщалось со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, во вторник в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни, где проходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины, возник спор из-за вопроса законности установления этой конструкции.

"Граждане, которые находились на Аллее, пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется", - говорится в сообщении полиции Киева, размещенном на странице в Фейсбук во вторник.

По информации главка, правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции, по окончании проверки будет дана правовая квалификация инцидента.

Теги: #киев #гбр #инсталляция #активисты
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