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16:32 02.07.2021

Активисты призвали страны ЕС отказаться от патентной защиты на вакцины против COVID-19

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Активисты призвали страны ЕС отказаться от патентной защиты на вакцины против COVID-19

 Активисты призвали правительства стран Евросоюза отказаться от патентной защиты на вакцины против COVID-19 и средства против COVID-19 на время пандемии.

Как сообщает фонд АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine), с таким требованием представители фонда и лица, поддерживающие кампанию, прошли от посольства Германии в представительство ЕС в Украине в поддержку международной акции "VOW. Вакцинируйте наш мир".

Среди требований активистов также было требования поддержать предложение Всемирной торговой организации об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.

Участники также выступили против неравномерного распространения вакцин на европейском и глобальном уровнях

По данным ВОЗ, богатые государства получили более 87% из свыше 700 млн доз вакцин, которыми вакцинируются во всем мире. При этом на долю бедных стран пришлось всего 0,2%.

По словам главы представительства Фонда AHF в Украине Ярославы Лопатиной, предложение ВТО об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 поддержали более 100 стран, в том числе США и Франция. При этом Германия и некоторые другие страны ЕС до сих пор отказываются одобрить эту инициативу.

"Эта ситуация является недопустимой. Мы вышли на марш ради тех, кто не имеет доступа к жизненно необходимым вакцинам. Мы настаиваем, чтобы каждый лидер ЕС отказался от патентов, чтобы вакцинировать наш мир максимально быстро", - подчеркнула Лопатина.

По данным о закупке вакцин Глобального инновационного центра здравоохранения Университета Дьюка (Duke University), страны ЕС приобрели вакцины в объеме вдвое большем количестве, чем количество населения, проживающего на их территории. При этом некоторые страны Восточной Европы имеют проблемы с приобретением вакцины против COVID-19.

Фонд АнтиСПИД-США (AHF) - крупнейшая международная организация, занимающаяся борьбой со СПИДом, которая обеспечивает предоставление медицинской и других видов помощи 1,5 млн человек в 45 странах.

Теги: #коронавирус #covid_19 #марш #вакцины #активисты
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