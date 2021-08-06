Киевские активисты обвинили Зеленского в бездействии по защите культурного наследия

Общественные активисты Киева обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить сохранность памятника национального значения – Гостиного двора.

Текст обращения обнародовал общественный активист Игорь Луценко в соцсети Facebook.

Активисты обвинили команду президента в бездействии по защите культурного наследия и игнорировании интересов киевской громады.

"Уже скоро исполнится 2 года, как новая команда власти имеет все рычаги, чтобы спасти объект государственной собственности - памятник национального значения Гостиный двор. Это здание, несмотря на многочисленные решения судов, и поныне по неясным причинам находится под контролем неизвестных лиц и разрушается дальше, будучи источником чрезвычайной техногенной ситуации в историческом центре Киева", - говорится в обращении к президенту.

Активисты напомнили об обещаниях выделить на восстановление Гостиного двора средств в рамках программы "Большая реставрация", и констатировали, что вместо решения проблемы продолжается перекладывание вины и ответственности с одного чиновника на другого, в то время как каждая следующая зима наносит зданию еще больший вред.

"Борьба киевлян за Гостиный двор продолжается с 2012 года. С 2014 года громада собрала также средства на консервацию, но всему помешало сначала бездействие предыдущей власти, а теперь - уже и действующей. Просим не испытывать терпение жителей столицы и всех украинцев и вмешаться в эту скандальную ситуацию", - отмечают активисты.

Авторы обращения обещают, что если ситуация не изменится ко Дню независимости, активисты перейдут к массовым акциям.

"Киевляне теряют терпение. Если к празднику Независимости все будет, как и в предыдущие годы, если от министра культуры мы и дальше будем слышать только слова, то мы оставляем за собой право на акции прямого действия, которые будут направлены на репутацию соответствующих министерств и правительства в целом. Молча мы такое игнорирование интересов столичной громады терпеть дальше не будем - пусть позор постигнет тех, кто его заслужил", - подчеркивается в обращении.

Обращение к Зеленскому уже подписали Олег Сенцов, Андреевско-Пейзажная инициатива, ОО ''Центр развития городов '', Национальный центр правозащиты, ОО '' Движение переселенцев Украины '' и другие. Сбор подписей продолжается.