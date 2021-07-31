Посольство США призывает украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

Посольство США в Украине в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк призвало власти привлечь к ответственности виновных и выразило солидарность с украинским народом, требующим справедливости в этом деле.

"Сегодня мы отмечаем третью годовщину нападения на Екатерину Гандзюк, общественную активистку, которая боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину. Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк", - подчеркивается в сообщении посольства в соцсети Twitter.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Приморский районный суд Одессы вынес приговор Павловскому, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.