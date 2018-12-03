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13:55 03.12.2018

Экс-замминистра юстиции Шкляр вернулся в состав партнеров юрфирмы Arzinger

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Экс-замминистра юстиции Шкляр вернулся в состав партнеров юрфирмы Arzinger

 Экс-заместитель министра юстиции Сергей Шкляр вернулся в состав партнеров юридической фирмы Arzinger, одним из основателей которой он является.

Как сообщается в пресс-релизе юрфирмы, С.Шкляр сконцентрируется на практиках антимонопольного и конкурентного права, банкротства, урегулирование споров, в том числе в других юрисдикциях и международном арбитраже, а также GR.

С.Шкляр занимал должность заместителя министра юстиции 2015 по 2018 годы, курируя вопросы исполнительной службы, а также представительство интересов государства в заграничных юрисдикционных органах.

С.Шкляр - кандидат юридических наук, неоднократно отмечался в авторитетных рейтингах Chambers Global и Chambers Europe, Who's Who Legal и The Legal 500.

Теги: #шкляр #юстиция
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