Экс-замминистра юстиции Шкляр вернулся в состав партнеров юрфирмы Arzinger

Экс-заместитель министра юстиции Сергей Шкляр вернулся в состав партнеров юридической фирмы Arzinger, одним из основателей которой он является.

Как сообщается в пресс-релизе юрфирмы, С.Шкляр сконцентрируется на практиках антимонопольного и конкурентного права, банкротства, урегулирование споров, в том числе в других юрисдикциях и международном арбитраже, а также GR.

С.Шкляр занимал должность заместителя министра юстиции 2015 по 2018 годы, курируя вопросы исполнительной службы, а также представительство интересов государства в заграничных юрисдикционных органах.

С.Шкляр - кандидат юридических наук, неоднократно отмечался в авторитетных рейтингах Chambers Global и Chambers Europe, Who's Who Legal и The Legal 500.