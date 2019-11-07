Украина намерена заключить с ЕС допсоглашение в сфере юстиции - Кулеба

Украина хочет заключить с Европейским Союзом дополнительное соглашение к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы предложили ЕС составить новое дополнение к соглашению в сфере юстиции. Это революционная вещь. Там речь пойдет о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмыванием средств, о пересечении границы и т.д.", - сказал Кулеба на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" в четверг в Киеве.

Вице-премьер подчеркнул, что такое дополнение создаст более привлекательные условия для ведения бизнеса.

По его словам, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в нынешнем виде согласовывалось в других реалиях, прежде всего исходя из экономических возможностей украинского бизнеса.

"Мы говорим, что соглашение необходимо привести в соответствие с существующей реальностью. Очень важно избежать риска, когда мы разберем соглашение на детали, а затем не сможем все собрать воедино. Тут очень важно подходить аккуратно с точки зрения юридической техники и переговорного процесса", - отметил дипломат.

При этом Кулеба выразил уверенность, что Украина и ЕС смогут заключить Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).