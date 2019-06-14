Политика

12:47 14.06.2019

Зеленский заявил о необходимости налаживания эффективного функционирования военной юстиции

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Зеленский заявил о необходимости налаживания эффективного функционирования военной юстиции

Президент Украины Владимир Зеленский в пятую годовщину трагедии с Ил-76 на Донбассе обещает, что одним из приоритетов в его работе будет налаживание эффективного функционирования военной юстиции.

"Я, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, поручил начальнику Генерального штаба активно работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий, и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах ВСУ", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке в пятницу

Президент отметил, что осведомлен о судебных тяжбах касательно трагедии со сбытым самолетом ИЛ-76 и заявил, что это свидетельствует о больших проблемах в архитектуре военной юстиции.

"Наладить ее эффективное функционирование - один из приоритетов для меня", - добавил он.

Зеленский также заявил, что долг украинцев перед погибшими заключается в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

"Сегодня я пришел почтить память каждого солдата, который погиб именно в этот день, 14 июня, за все годы войны за независимость и территориальную целостность", - написал президент Украины и перечислил имена 54 Героев.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа, все они погибли.

В Службе безопасности Украины заявили, что внештатные сотрудники российской военной разведки (ГРУ) из так называемой ЧВК "Вагнера" сбили самолет по решению, принятому в Кремле.

Теги: #трагедия #военные #зеленский #юстиция #ил_76
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