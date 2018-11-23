Политика

12:18 23.11.2018

ЕС продолжит поддерживать Украину в реформировании сферы юстиции

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ЕС продолжит поддерживать Украину в реформировании сферы юстиции

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), которая отбирает судей в новосозданные суды и проводит квалифоценивание действующих судей, работает под давлением, отмечает глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

В ходе презентации отчета международных экспертов об отборе и оценивании судей в Украине в Киеве в пятницу Х.Мингарелли отметил, что ЕС взял на себя обязательства всячески поддерживать реформирование сектора юстиции в Украине, а судебная реформа является приоритетной среди целей и задач, определенных в соглашении об ассоциации.

"Украинские участники, процесс отбора судей, Сергей Козьяков (глава ВККС - ИФ), другие участники комиссии находятся под значительным давлением, поэтому мы готовы продолжать оказывать им поддержку, делиться опытом в решении сложных вопросов", - сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул, что улучшения в судебной системе Украины будут содействовать привлечению инвестиций и установлению доверия украинских граждан к судебной ветви власти.

По словам Х.Мингарелли, опросы относительно доверия украинцев судебной власти все еще показывают низкий результат, "но ситуация все-таки несколько улучшилось".

Вместе с тем, глава представительства ЕС указал, что на пути реформирования судебной системы в Украине "имеют место определенные ошибки".

"Наше главное задание – сделать так, чтобы процедура отбора (судей - ИФ) не вызывала сомнений ни у кого: ни у гражданского общества, ни у представителей власти, ни у народа. Только таким образом мы сможем достичь поставленной цели", - резюмировал Х.Мингарелли.

Он также подчеркнул, что камнем преткновения отбора судей является "проверка добропорядочности и соблюдения кандидатами стандартов профессиональной этики".

Глава представительства ЕС считает, что в процессе отбора судей необходимо усовершенствовать взаимодействие ВККС и общественным советом добропорядочности.

Теги: #мингарелли #ес #юстиция #реформы
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