Конструкторы должны обеспечить безопасное использование "Молотов" – Турчинов

Задача украинских конструкторов вооружения - обеспечить безопасное использование 120-мм минометов "Молот", в частности, разработка технологии недопущения двойного заряжания, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Мы ставим им задание – обеспечить технологию, которая исключает двойное заряжание", - сказал А.Турчинов журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, двойное заряжание минометов должно быть исключено, поскольку "в условиях боя, и это часто происходит".

Секретарь СНБО напомнил, что согласно экспертизе, основная причина разрыва миномета во время учений, которая привела к жертвам и пострадавшим - двойное заряжание.

Как сообщалось, в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 223-м Ривненским общевойсковом полигоне 6 июля произошел разрыв 120-мм миномета "Молот" разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ПАО "Маяк". В результате этого трое военнослужащих погибли, девять получили ранения различной степени тяжести. Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. По версии следствия, одной из главных причин разрыва миномета "Молот" являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.