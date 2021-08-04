Украинский спортсмен Кохан занял 4-е место в метании молота на Олимпиаде

Украинский 20-летний спортсмен Михаил Кохан занял четвертое место в метании молота на Олимпийских играх в Токио.

"20-летний украинский метатель молота Михаил Кохан на дебютной Олимпиаде остановился в шаге от пьедестала. Кохан до пятой попытки оставался на втором месте, но в итоге нашего спортсмена обошли норвежец Эйвинд Хенриксен (81,58) и четырехкратный чемпион мира из Польши Павел Файдек (81,53). Результат нашего атлета - 80,39 метра", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта.

Олимпийским чемпионом в метании молота стал поляк Войцех Новицки. Его результат - 82.52 метра.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.