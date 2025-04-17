Інтерфакс-Україна
Події
13:19 17.04.2025

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали

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РФ вранці атакувала безпілотниками виробничий майданчик "ДТЕК" у Дніпропетровській області, внаслідок чого будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень, повідомив енергохолдинг.

"Ворог знову б'є по енергетиці: пошкоджено об'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині", – йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер.

Згідно з ним, співробітники не постраждали.

"Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв", – наголосив ДТЕК.

Теги: #атака #енергообєкти

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