13:19 17.04.2025
РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали
РФ вранці атакувала безпілотниками виробничий майданчик "ДТЕК" у Дніпропетровській області, внаслідок чого будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень, повідомив енергохолдинг.
"Ворог знову б'є по енергетиці: пошкоджено об'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині", – йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер.
Згідно з ним, співробітники не постраждали.
"Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв", – наголосив ДТЕК.