РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали

РФ вранці атакувала безпілотниками виробничий майданчик "ДТЕК" у Дніпропетровській області, внаслідок чого будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень, повідомив енергохолдинг.

"Ворог знову б'є по енергетиці: пошкоджено об'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині", – йдеться в його повідомленні у Телеграм у четвер.

Згідно з ним, співробітники не постраждали.

"Робимо все можливе, щоб електропостачання Дніпропетровщини було без перебоїв", – наголосив ДТЕК.