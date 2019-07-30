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16:31 30.07.2019

Активисты в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в депутаты в ОИК№50 и разгромили пресс-центр

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Активисты в футболках "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию кандидатов в депутаты в ОИК№50 и разгромили пресс-центр

Группа лиц в футболках общественной организации "Традиция и порядок" сорвала пресс-конференцию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 и разгромила пресс-центр, в котором она проходила, в здании информационного агентства "Укринформ" в Киеве во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в здание "Укринформа", где во вторник проходила пресс-конференция кандидатов в депутаты Сергея Кошукова (представитель "Европейской Солидарности") и Андрея Аксенова (самовыдвиженец) в одномандатном округе №50 (города Покровск, Доброполье, Мирноград, Добропольский район Донецкой области) ворвались более 10 человек в футболках с надписью "Традиция и порядок". Они разбили стекло, сломали дверь, бросали яйца в участников пресс-конференции, обливали присутствующих в пресс-центре водой, кричали "вон сепаратиста Аксенова".

Была вызвана полиция, однако через 15 минут после вызова правоохранители на место не прибыли.

В самом начале пресс-конференции, Кошуков рассказал, что на прошедших внеочереденых парламентских выборах из-за действий участковой комиссии у него было украдено около 500 голосов. После этого пресс-конференция была прервана.

Как сообщалось, протестная акция продолжается под зданием ОИК №50 с понедельника, 22 июля, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает. "Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины", - сообщали тогда в Гражданской сети "Опора".

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50.

По решению ОИК №50 здание в Покровске, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских, и правоохранители будут обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии.

Теги: #разгром #активисты
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