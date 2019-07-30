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12:52 30.07.2019

ЦИК приняла оригиналы протоколов всех 199 окружных комиссий

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ЦИК приняла оригиналы протоколов всех 199 окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля от всех 199 окружных избирательных комиссий (ОИК).

"По состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОИО (одномандатных избирательных округов)", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК во вторник.

В сообщении отмечается, что Центризбирком во вторник принял протоколы об итогах голосования ОИК №69 (Закарпатская область), а также протоколы ОИК ОИО № 18 (Винницкая обл.), 52 (Донецкая обл.), 84 (Ивано-Франковская обл.), 121 и 124 (Львовская обл.), 137 (Одесская обл.), 151 (Полтавская обл.), 201 (Черновецкая обл.) с пометкой "уточненный".

В то же время ЦИК поручила до 1 августа подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 127 (Николаевская область) с меткой "уточненный".

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Теги: #оик #цик
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