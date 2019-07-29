Выборы2019

Выборы

18:00 29.07.2019

В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

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В ЦИК еще не поступили оригиналы протоколов с округов №69 и №198

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пока не переданы оригиналы протоколов с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах с одномандатных избирательных округов №69 и №198.

Согласно информации, обнародованной на сайте ЦИК, в Комиссию поступили оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК) с 197 из 199 избирательных округов.

По многим протоколам ЦИК поручила подготовить уточненные протоколы до 31 июля.

Согласно данным информационно-аналитической системе на сайте Центризбиркома, в мажоритарном округе №198 в Черкасской области выигрывает действующий народный депутат, самовыдвиженец Сергей Рудык с 28,91% голосов. За ним следует кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Наталия Дяченко, у которой 27,36% голосов избирателей.

По округу №69 в Закарпатской области, согласно информации на сайте ЦИК, лидирует нынешний парламентарий Виктор Балога, который набирает 35,81% голосов. На втором месте – кандидат от "Слуги народа" Эдгар Токарь с 34,47% голосов.

25 июля окружная комиссия приняла постановление о повторном подсчете голосов на всех 133 избирательных участках округа №69. На этом настаивал Балога. Его оппонент Токарь обратился с заявлением о повторном подсчете голосов на отдельных участках.

ЦИК установила, что решение о пересчете голосов на всех участках противоречит закону, и окружная комиссия превысила свои полномочия. При это Центральная избирательная комиссия обязала окружком безотлагательно подготовить свой протокол на основании протоколов участковых комиссий о подсчете голосов избирателей.

Ранее в этот день Центризбирком сообщил, что принял протоколы об итогах голосования на выборах в Раду от 197 окружкомов (всего в Украине 199 ОИК). Также ЦИК приняла протоколы ряда ОИК с пометкой.

Теги: #парламентские_выборы #цик
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