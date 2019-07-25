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19:40 25.07.2019

Новоайдарский суд подтвердил честную победу Виктории Гриб над Сергеем Медведчуком на 105-м округе

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Новоайдарский суд подтвердил честную победу Виктории Гриб над Сергеем Медведчуком на 105-м округе

В Луганской области представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» продолжают затягивать процесс установления результатов голосования на 105 округе. Согласно данным оригинала протокола, здесь победила представительница ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Виктория Гриб. Второе место занял брат Виктора Медведчука, представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Сергей Медведчук.

Сегодня Новоайдарский районный суд рассмотрел иск Сергея Медведчука к участковым избирательным комиссиям №404 и 406. В исковых требованиях Медведчук просил суд установить массовые нарушения на избирательных участках во время подсчета голосов, а также несоблюдение процедур, установленных законом.

По результатам рассмотрения, суд отказал Медведчуку в удовлетворении его требований, чем подтвердил полное соблюдение процедуры во время подсчета голосов и отсутствие каких-либо нарушений во время составления протоколов о подсчете голосов и транспортировки их в ОИК. Решение суда подтверждает, что главы комиссий составили протокол согласно установленным законом нормам.

Отметим, что в Новоайдарском районном суде находятся на рассмотрении еще два аналогичных заявления Медведчука в отношении других участковой избирательных комиссий. Впрочем, по результатам их рассмотрения ожидается аналогичное решение.

Ранее на 105-м округе по инициативе Медведчука состоялся пересчёт голосов на участке №405. Согласно данным оригинала протокола здесь, как и на остальных участках, победила Виктория Гриб. В результате пересчета голосов первоначальные результаты голосования на данном участке подтвердились.

Мы в очередной раз призываем Сергея Медведчука принять выбор людей, признать очевидную победу Виктории Гриб и отказаться от искусственного затягивания оформления результатов волеизъявления жителей округа.

Теги: #оппоблок
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