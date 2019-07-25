Мэры, проигравшие выборы в Раду, обязаны уйти в отставку – "Оппозиционная платформа за жизнь"

Мэры, проигравшие на выборах в парламент, обязаны уйти в отставку. Об этом говориться в обращении "Оппозиционной платформы за жизнь" к мэрам городов, опубликованном на официальном сайте партии.

«Перед началом избирательной кампании мэры Одессы, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Павлограда, Рени, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклеи, Краснограда заявили о своем намерении баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины. Для этого партия «Доверяй делам» объединилась с «Оппозиционным блоком» и выдвинула кандидатами Геннадия Труханова, Геннадия Кернеса, Вадима Бойченко, Владимира Буряка, Анатолия Вершину, Игоря Плехова, Богдана Андриива, Михаила Жовнира, Игоря Котелевского, Ивана Столбового, Владимира Максима», – напомнили в партии.

В "Оппозиционной платформе за жизнь" отметили, что вместо честной борьбы за голоса избирателей вышеперечисленные граждане незаконно задействовали административный ресурс и злоупотребляли властью, чтобы «протолкнуть» в парламент свой партийной список.

«Параллельно они организовали грязную – беспрецедентную в истории Украины кампанию «чёрного» пиара с целью противодействовать единственной в Украине настоящей оппозиции – "Оппозиционной платформе за жизнь". Таких наглых и циничных нарушений закона, которые были совершены «партией мэров» в ходе последней избирательной кампании, Украина еще не знала. Уничтожение предвыборной агитации конкурентов и запреты на размещение наружной рекламы, попытки блокировать доступ к местным медиа и распространение фейковых и откровенно лживых материалов в отношении "Оппозиционной платформе за жизнь", нападения на наши партийные офисы, партийных активистов и агитаторов, попытки фальсификаций – все это далеко не полный перечень «предвыборной активности», которая осуществлялась под руководством мэров из предвыборного списка «Оппозиционного блока», – говориться в заявлении.

Также "Оппозиционная платформа за жизнь" обратилась к мэрам украинских городов.

«Господа мэры! Жители ваших городов, другие избиратели оценили деятельность и позицию вашей «объединенной политической силы». 3% поддержки на выборах — это не просто цифры. Это ваш политический приговор. Ваше участие в списке партии мэров - это не просто технология протаскивания в Раду «нужных людей» – это демонстрация того, как вы относитесь к людям. Вы собирались сбежать в Верховную Раду от своих избирателей, которые 2015 году доверили вам управление своими городами», – уверены в партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

В политсиле обратили внимание избирателей на то, что «партия мэров» их обманула.

«Вы обманули своих избирателей. Вместо борьбы за мир и права граждан, вы ввязались в грязную политическую игру и проиграли на выборах в парламент. Не нужно сейчас пытаться помочь нечистым на руку политикам «исправить» результат выборов путём фальсификаций. Этим вы только усугубите свой проигрыш и разочарование граждан. Вы проиграли – имейте мужество уйти в отставку. Это стало бы единственно правильным и ответственным решением», – констатируется в обращении.