В Донецкой области на 52-м округе победил кандидат от "Батькивщины" Яковенко

Кандидат в народные депутаты от ВО "Батькивщина" Евгений Яковенко одержал победу в одномандатном избирательном округе №52 (Дебальцево, Торецкое, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района) в Донецкой области.

Согласно данным ЦИК, по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий Яковенко набрал 28,96% голосов избирателей. Он обошел кандидата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олега Погодина, набравшего 26% голосов.

В сообщении пресс-службы "Батькивщины" по этому поводу отметили, что в течение подсчета голосов на 52 округе шла ожесточенная борьба за результат.

"Несмотря на то, что представитель "Батькивщины" уверенно побеждал, представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на протяжении нескольких дней устраивали беспорядок в округе, не давая ОИК принять законное решение", - цитирует в четверг пресс-служба председателя Донецкой областной парторганизации Александра Ярошенко.

В "Батькивщине" напомнили, что ранее ЦИК установила, что по округу №18 в Винницкой области с результатом 30,62% победил выдвиженец от этой партии Олег Мейдич.

По партийным спискам "Батькивщина" после подсчета 99,9% электронных протоколов получает 8,18% голосов избирателей, заняв третье место в общем зачете.