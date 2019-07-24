Выборы2019

Выборы

13:38 24.07.2019

Кернес считает, что результаты парламентских выборов не стоит проецировать на местные

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Кернес считает, что результаты парламентских выборов не стоит проецировать на местные

Городской голова Харькова Геннадий Кернес считает, что низкий результат партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах не означает такой же уровень поддержки на ближайших местных выборах.

Такой вывод можно сделать из его обмена репликами с внефракционным депутатом Харьковского горсовета Игорем Черняком во время внеочередной сессии в среду.

"Я вообще не хотел говорить на эту тему (тему выборов - ИФ). Единственное, что могу сказать, что харьковчане доверили делам. И каждый может на результаты этого выбора посмотреть и убедиться", - сказал Черняк, намекая на слоган "Оппозиционного блока" - "Доверяй делам", в списке которого Кернес шел третьим номером, и одноименную партию, которую городской голова возглавил в начале июня.

"Это были выборы парламентские. И харьковчане, и вся Украина выбирали новый парламент. А то, что будет касаться местных выборов, мы посмотрим - "Доверяй делам" или не "Доверяй делам", - парировал Кернес.

Как сообщалось, на парламентских выборах 21 июля самый лучший результат по партийным спискам в Харькове показала партия "Слуга народа". "Оппозиционный блок", третьим номером которого был Кернес, занял третье место. Его уровень поддержки колебался от 8,13% до 9,38%. Кроме того, выдвиженцы от "Слуги народа" победили на 6 из 7 городских округов. Кандидаты, которых публично поддерживал Кернес, не поднялись выше второго-третьего места.

Теги: #парламентские_выборы #кернес
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