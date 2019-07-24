Выборы2019

Выборы

11:40 24.07.2019

Гройсман назвал внеочередные выборы в Раду демократичными и свободными

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Гройсман назвал внеочередные выборы в Раду демократичными и свободными

Премьер-министр Владимир Гройсман расценивает прошедшие в воскресенье внеочередные парламентские выборы в Украине как демократичные и свободные.

"Парламентские выборы прошли демократично и свободно", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

По мнению премьера, это может свидетельствовать о том, что граждане могут выбирать власть абсолютно свободно, без какого либо административного давления.

Также он выразил надежду, что новый парламент и сформированное правительство будут продолжать начатые реформы.

По словам Гройсмана, так как будущее правительство будет сформировано однопартийным большинством парламента, это позволит Раде и правительству оперативно принимать решения.

По результатам обработки 99,37% электронных бюллетеней партия "Украинская стратегия Гройсмана" получила 2,4% голосов избирателей.

Теги: #гройсман #парламентские_выборы
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