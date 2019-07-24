Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

Государственный департамент США поздравил Украину с проведением парламентских выборов и отметил, что их ход четко показывает приверженность украинцев к демократическим идеалам, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

“Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для обеспечения успеха страны. Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную поддержку Украины в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно-признанных границах”, - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

В Госдепе США заявил о своей готовности сотрудничать с Украиной, помогать осуществлении реформ и поддерживать в условиях российской агрессии.