100% электронных протоколов: в Харькове проиграли все кандидаты, поддержанные Кернесом

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов еще на двух округах в Харькове, победу одержали кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Кинзбургская и нардеп-самовыдвиженец Александр Фельдман.

Так, в 171-м округе (Немышлянский район, часть Индустриального и Слободского районов Харькова) за завсектором департамента Государственной строительно-архитектурной инспекции в Харьковской области, беспартийную Викторию Кинзбургскую, баллотировавшуюся от "Слуги народа", проголосовали 38,01% избирателей, принявших участие в выборах (26921 человек). Она существенно опередила своего ближайшего соперника - предпринимателя и кандидата от ОПЗЖ Андрея Лесика, получившего 26,95% (19085) голосов. Кандидат от "Оппозиционного блока", директор по внешнеэкономическим связям ПАО "Завод "Южкабель" Владимир Золотарев занял третье место с 12,72% (9013) голосов.

В 174-м округе (Новобаварский и Холодногорский районы Харькова) с незначительным отрывом победил нынешний народный депутат, самовыдвиженец Александр Фельдман, получивший 37,25% (29070) голосов. Доцента Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Викторию Алексейчук, баллотировавшуюся от "Слуги народа", поддержали 33,16% избирателей (25885). На третьем месте со значительным отрывом от лидеров - предприниматель, депутат облсовета, баллотировавшийся в Раду как самовыдвиженец, Александр Ткаченко с 12,58% (9821) голосов.

Таким образом, по состоянию на вечер вторника ЦИК обработала 100% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов на всех округах Харькова и области. На всех городских округах кандидаты, публично поддержанные городским головой Геннадием Кернесом, заняли второе или третье место.

Действующие народные депутаты смогли подтвердить свой статус только на двух округах: Александр Фельдман переизбран в 174 округе Харькова, а кандидат от "Оппоблока" Дмитрий Шенцев - в 176 округе Харьковской области. В остальных 12 округах победили кандидаты от партии "Слуга народа".