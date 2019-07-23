Выборы2019

Выборы

13:50 23.07.2019

Разумков считает, что бюджетное финансирование преодолевших барьер в 2% партий оправдано, если оно идет на партийное строительство

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Разумков считает, что бюджетное финансирование преодолевших барьер в 2% партий оправдано, если оно идет на партийное строительство

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что финансирование из государственного бюджета тех партий, которые преодолели на выборах в Верховную Раду 2%-ный барьер, оправданно, если оно идет на партийное строительство.

"Я думаю, что бюджетное финансирование, с одной стороны, нужно, с другой стороны, надо понимать, куда оно тратится. Если оно направлено на партийное строительство – это одно, а когда, как это было в нынешнем созыве Верховной Рады, под конец года, только потому, что нужно "сжечь" эти деньги, их бросали на рекламу, на телевидение, на свои собственные компании, чтобы "отмыть", то такой формат нам точно не нужен", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 5% проходной барьер преодолели на выборах в Раду 21 июля пять партий (ЦИК обработал 95,01% электронных протоколов): "Слуга народа" (43,13%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 13,06%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12% и "Голос" - 5,84%.

У Радикальной партии - 4,01%, партии "Сила и честь"- 3,8% "Оппозиционного блока" - 3,06%, партии "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,36% , Партии Шария - 2,24%, ВО "Свобода" 2,16% голосов.

В выборах участвовали 22 партии, остальные набрали менее 2%.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #парламентские_выборы #разумков
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