ЦИК принимает протоколы ОИК с мокрыми печатями в беспрерывном режиме

Центральная избирательная комиссия принимает протоколы окружных избирательных комиссий (ОИК) об итогах голосования на выборах в Верховную Раду в режиме беспрерывно продолжающегося заседания, которое закроют только после принятия последнего из доставленных протоколов ОИК.

Как сообщает ЦИК на своей странице в соцсети Фейсбук, во вторник Комиссия приняла протоколы об итогах голосования от ОИК мажоритарных округов № 45 и №51 (Донецкая область), №37 (Днепропетровская область) и № 213 (г.Киев).