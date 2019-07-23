Выборы2019

Выборы

09:24 23.07.2019

Обработано 90,89% протоколов: "Слуга народа" - 43,10% голосов, "ОПЗЖ" - 12,94%, "Евросолидарность" - 8,18%, "Батькивщина" - 8,18%, "Голос" - 5,92%

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Обработано 90,89% протоколов: "Слуга народа" - 43,10% голосов, "ОПЗЖ" - 12,94%, "Евросолидарность" - 8,18%, "Батькивщина" - 8,18%, "Голос" - 5,92%

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 90,89% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,10% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,94%, "Евросолидарность" и ВО "Батькивщина" – по 8,18%, "Голос" - 5,92%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия - 3,98%, "Сила и честь", которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,08%, Партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,33% голосов.

Партия Шария - набрала 2,25%, ВО "Свобода" 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,05%.

Менее 1% набрали: Партия зеленых - 0,65%, партия "Объединение "Самопомич" - 0,63%, Аграрная партия Украины – 0,5%.

Остальные партии набрали менее 0,5%.

Теги: #парламентские_выборы #цик
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