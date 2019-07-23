"Батькивщина" выходит на третье место по итогам обработки 92,9% протоколов

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 92,97% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,13% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,19%, "Евросолидарность" – 8,14% и "Голос" – 5,86%.

Такое распределение голосов позволяет "Слуге народа" получить в парламенте по партийным спискам 124 места, ОПЗЖ – 37, "Батькивщине" – 24, "Евросолидарности" – 23 и "Голосу" – 17.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-ный барьер в парламент Радикальная партия – 4,01%, "Сила и честь", которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,06%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,32% голосов.

Партия Шария набрала 2,24%, ВО "Свобода" 2,17%, "Гражданская позиция" - 1,05%.

Менее 1% набрали: Партия зеленых - 0,65%, партия "Объединение "Самопомич" - 0,63%, Аграрная партия Украины – 0,51%.

Остальные партии набрали менее 0,5%.

Согласно данным Национального экзит-пола, в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" – 44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%.

Экзит-пол проводили 21 июля Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.