Экс-замглавы Херсонской ОГА Рищук проигрывает выборы в Раду на округе №186 кандидату от "Слуги народа"

Бывший заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук, который фигурирует в расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк, проигрывает выборы в Верховную Раду на мажоритарном округе №186 в Херсонской области.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, после обработки 81,32% электронных протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев, за которого отдали свои голоса 35,73% избирателей. На втором месте – выдвиженец партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Рыбалко с 18,65% голосов.

Самовыдвиженец Рищук занимает третье место с 17,76% голосов.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра ОГА Гордеев сообщил, что удовлетворил заявление своего заместителя Рищука о временном отстранении от должности на время расследования дела об убийстве Гандзюк.