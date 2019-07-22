Нардеп Батенко уверенно побеждает в округе №123 во Львовской области

Действующий народный депутат Украины Тарас Батенко уверенно лидирует на внеочередных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №123 во Львовской области.

По данным сайта ЦИК Украины, после обработки 96,41% протоколов участковых комиссий Батенко набирает 45,26% голосов.

На втором месте кандидат от партии "Голос" Тарас Чолий – 15,05%, на третьем месте представитель "Европейской солидарности" Олег Дуда с 13,46% голосов избирателей.

В состав округа №123 входят Николаевский, Золочивский и Перемышлянский районы Львовской области. Батенко был избран народным депутатом от этого округа в VIII созыв Верховной Рады.