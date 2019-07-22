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19:40 22.07.2019

Выборы в Раду показали зрелость демократии в Украине - депутат Бундестага ФРГ от фракции "Союз 90/Зеленые" на встрече с ври.о. главы МИД Божком

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Выборы в Раду показали зрелость демократии в Украине - депутат Бундестага ФРГ от фракции "Союз 90/Зеленые" на встрече с ври.о. главы МИД Божком

Депутат немецкого Бундестага, спикер фракции "Союз 90/Зеленые" по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Заррацин во время встречи с ври.о. министра иностранных дел Украины Егором Божко позитивно оценил проведение накануне в Украине внеочередных парламентских выборов.

"Парламентские выборы показали зрелость демократии в Украине", - цитирует депутата немецкого Бундестага во время встречи с ври.о. министра в понедельник в Киеве пресс-служба МИД Украины.

Божок поблагодарил партию "Зеленых" ФРГ за четкую позицию по поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и суверенитета, а также укреплении энергетической безопасности.

"Оба собеседника констатировали необходимость дальнейшего давления на Россию с целью имплементации решений международных судов, в частности по освобождению украинских моряков", - говорится в сообщении.

Ври.о. министра выразил надежду, что немецкие "зеленые" будут оказывать также действенную помощь и делиться опытом с новоизбранным составом Верховной Рады Украины в вопросе развития парламентаризма по европейским традициям.

"Во время встречи также была обсуждена возможность оказания практической помощи Германии в решении актуальных задач защиты окружающей среды в Украине", - добавили в МИД.

Теги: #бундестаг #рада #выборы #германия
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