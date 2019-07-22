Выборы в Раду прошли хорошо, нарушения были незначительны и несистемны, однако властям Украины стоит разрешить ряд проблемных вопросов – наблюдатели IRI

Основываясь на наблюдениях в день голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине, наблюдатели миссии Международного республиканского института (IRI, International Republican Institute) сочли, что выборы в целом прошли хорошо, а с целью поддержания продвижения демократического развития Украины призывают решить ряд проблемных вопросов с целью обеспечения инклюзивности и повышения уровня доверия к их результатам.

"Делегация краткосрочных наблюдателей Международного республиканского института (IRI) в составе 35 человек сочла, что парламентские выборы, состоявшиеся 21 июля, в целом прошли хорошо, несмотря на незначительные, вроде бы несистемные нарушения, наблюдаемые в течение дня", - говорится в опубликованном в понедельник отчете наблюдателей IRI, обнародованном по итогам прошедших в воскресенье в Украине внеочередных парламентских выборов.

Наблюдатели выразили убеждение, что на этих выборах, третьих в Украине выборах за четыре месяца, избиратели в целом смогли выразить свою волю и продолжить призыв к радикальным политическим переменам в своей стране.

При этом в IRI рекомендуют властям Украины обратить внимание и разрешить ряд выявленных в ходе избирательного процесса проблемных моментов.

"Рекомендация 1. Хотя украинские власти заслуживают похвалы за оптимизацию процесса посредством того, что избиратели могут зарегистрировать временные адреса для голосования до дня выборов, неспособность этих избирателей выразить свою волю в одномандатных округах фактически отказали этим гражданам в половине голосов. Политическое включение 16% украинцев, проживающих в условиях российской оккупации или перемещенных в результате конфликта, для которых это ограничение имело место, должно быть приоритетом для властей", - говорится в отчете наблюдателей.

Также в IRI рекомендуют властям Украины разработать более строгие требования для регистрации кандидатами и проверки лицами смены имени с целью препятствования участия в избирательном процессе подставных кандидатов или их "клонирования".

Помимо этого в миссии наблюдателе IRI обращают внимание на проблему с соблюдением закона Украины о парламентских выборах в части запрещения агитации за день до выборов – в день тишины. "Рекламные щиты и другие агитационные материалы были зафиксированы в день тишины. Следовательно, дальнейшие разъяснения о том, как определяются мероприятия и материалы кампании, необходимо для того, чтобы противостоять усилиям по обходу, как буквы закона, так и духа закона о тишине в кампании до дня выборов", - говорится в отчете.

Также в IRI рекомендуют изменить для защиты роли групп отечественных наблюдателей в украинских избирательных процессах нынешние закон о выборах президента Украины и проект Избирательного кодекса Украины. В частности, они должны требовать, чтобы намеревающиеся осуществлять наблюдение за украинскими избирательными процессами наблюдатели согласились с определенными основными требованиями, такими как соблюдение международных стандартов проведения выборов.

«Очевидно, что украинский народ продолжает поддерживать президента Зеленского и его программу реформ, что отражается в чрезвычайно высоком проценте голосов за его политическую партию на этих выборах», - сказал директор IRI Eurasia Стивен Б. Никс(Stephen B. Nix).

При этом он отметил, что сроки этих выборов, возможно, стали причиной снижения явки избирателей. «В период летних каникул у политических партий и кандидатов, особенно с меньшим опытом, было меньше времени для подготовки. У избирательных комиссий было меньше времени для обучения новых членов, а те, у кого есть планы поездок, включая избирателей, могли быть недоступны для участия », - сказал Никс.

Как отмечается в пресс-релизе IRI, вмешательство Кремля постоянно повторяется на украинских выборах. "Наиболее яркой формой по-прежнему остается продолжающаяся оккупация Российской Федерацией украинской территории от Крыма до некоторых районов Донбасса, что лишает власти возможности проводить выборы во всех регионах страны. Открытая агрессия Кремля против Украины угрожает лишить права голоса 16% избирателей – 12%, проживающих в оккупированных регионах, и 4%, которые были перемещены в результате войны", - гоорвится в пресс – релизе.

«IRI благодарит Центральную избирательную комиссию за организацию национальных выборов в очень короткие сроки и за принятие мер по упорядочению процедур регистрации для этих избирателей, затронутых конфликтом», - сказала исполнительный вице-президент IRI Джуди Ван Рест (Judy Van Rest).

Миссия из 35 человек работала на этих выборах в 17 группах - сферами ответственности краткосрочных наблюдателей IRI были города Чернигов, Днепр, Винница, Запорожье, Харьков, Черкассы, Херсон, Одесса, Луцк, Полтава, Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Хмельницкий, а также Киевская область.