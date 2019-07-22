Филатов призвал Зеленского провести досрочные местные выборы по всей Украине

Мэр города Днепр Борис Филатов призвал президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные местные выборы по всей Украине для "перезагрузки системы".

"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие и это можно сделать только единственным способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - говорится в обращении Филатова к Зеленскому по итогам досрочных парламентских выборов в Украине, которое мэр города озвучил на пресс-конференции в Днепре в понедельник.

Он подчеркнул, что "досрочные местные выборы нужно объявлять не затягивая, и они должны показать, кто в действительности пользуется поддержкой населения, а кто пришел во власть для того, чтобы решать личные финансовые проблемы".

"И местные советы в первую очередь должны избавиться от криминальных кланов, подлецов, которые решают в местных советах личные, собственные интересы. Поэтому я считаю, что эта инициативна должна быть в том числе поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад. И для того, чтобы нам перегрузить систему, как можно быстрее необходимо объявить досрочные местные выборы", - добавил мэр Днепра.

Кроме этого, Филатов обратился к Зеленскому с просьбой "как можно быстрее завершить реформу децентрализации", в частности, внести изменения в Конституцию и принять Кодексо о местном самоуправлении.