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16:18 22.07.2019

Подсчет голосов завершился еще на двух округах в Харьковской области, победили выдвиженцы "Слуги народа"

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Подсчет голосов завершился еще на двух округах в Харьковской области, победили выдвиженцы "Слуги народа"

ЦИК обработала 100% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов по еще двум округам в Харькове и области, на обоих уверенно победили кандидаты от партии Слуга народа, нынешние парламентарии от этих округов заняли второе место.

Так, в 170 округе (часть Московского района Харькова) первое место занял декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли, беспартийный выдвиженец "Слуги народа" Андрей Одарченко. За него проголосовали 44,41% избирателей (31681 человек), пришедших на участки. Второе место с существенным отрывом1 занял нынешний народный депутат от этого округа Дмитрий Святаш. Его поддержали 29,77% избирателей (21 238 человек).

В 177 округе (Боровской, Изюмский, Купянский и Шевченковский районы области, а также города Купянск и Изюм) также победил беспартийный выдвиженец Слуги народа, директор ООО "Строительное предприятие Дмитрий Любота. Его поддержали 40,26% избирателей (27 358 человек). Он существенно опередил ближайших конкурентов - народного депутата Виктора Остапчука, баллотировавшегося от Оппозиционного блока, и главу правления ОО охотничье-рыболовное общество "Лесогор" Сергей Радькова, которого выдвинула ОПЗЖ. Остапчук получил поддержку 26,97% (18 324 человек), Радьков - 21,81% (14 821 человек).

Ранее ЦИК обработала 100% протоколов по 181 округу. Там также с большим отрывом от конкурентов победил выдвиженец Слуги народа, заместитель городского головы Мерефы, беспартийный Дмитрий Микиша.

Теги: #цик #слуга_народа #харьков
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