Финансирование избирательной кампании на выборах в Раду оказалось под чрезмерным влиянием олигархов, использовался также админресурс – БДИПЧ ОБСЕ

В миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отмечают, что финансирование избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду было под сильным влиянием олигархов.

"Финансирование кампании отмечалось чрезмерным влиянием олигархов... И отмечалось использование админресурса", - сказал глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссон (Albert Jonsson) на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

По его словам, в целом проведение выборов с административной точки зрения "прошло успешно... все процедуры были соблюдены".