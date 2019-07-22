ПА НАТО готова сотрудничать с Радой нового созыва и будет помогать Украине в евроинтеграции – глава делегации

Глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО Маделен Мун (Madeleine Moon) заявляет, что ПА НАТО готова сотрудничать с Верховной Радой нового созыва, которая будет сформирована после прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов.

"Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции, готовы сотрудничать с новым парламентом", - сказала Мун на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

В свою очередь, глава делегации Европейского парламента Дэвид МакAллистер (David McAllister) заявил, что "ЕС будет помогать Украине противостоять внешним угрозам".

"Европарламент и Верховная Рада за последние годы вышли на беспрецендентное сотрудничество. Мы помогали Раде в развитии ее возможностей, медиации и диалога. Мы надеемся, что будущая Рада будет работать над строительством национального консенсуса и реформированием. Европарламент заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Радой", - сказал МакАллистер.