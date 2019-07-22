Выборы в Раду прошли конкурентно, хотя с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев - спецкоординатор миссии ОБСЕ

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли конкурентно, констатируют в миссии ОБСЕ.

"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - сказал специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва (Ilkka Kanerva) на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

Он отметил, что избирательная кампания прошла "при условии честной конкуренции и собрала широкий спектр политических мнений".

"Но финансирование кампании было не настолько прозрачным, как должно было быть... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев", - подчеркнул спецкоординатор.