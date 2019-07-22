Выборы2019

Выборы

15:19 22.07.2019

Выборы в Раду прошли конкурентно, хотя с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев - спецкоординатор миссии ОБСЕ

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Выборы в Раду прошли конкурентно, хотя с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев - спецкоординатор миссии ОБСЕ

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли конкурентно, констатируют в миссии ОБСЕ.

"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - сказал специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва (Ilkka Kanerva) на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

Он отметил, что избирательная кампания прошла "при условии честной конкуренции и собрала широкий спектр политических мнений".

"Но финансирование кампании было не настолько прозрачным, как должно было быть... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев", - подчеркнул спецкоординатор.

Теги: #парламентские_выборы #обсе
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