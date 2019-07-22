Выборы2019

Выборы

15:02 22.07.2019

"Слуга народа" планирует обжаловать нарушения в 10 округах с наибольшими нарушениями, в частности, по округу 64 Житомирской области

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"Слуга народа" планирует обжаловать нарушения в 10 округах с наибольшими нарушениями, в частности, по округу 64 Житомирской области

Партия "Слуга народа" намерена обжаловать результаты парламентских выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования.

"Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может лишь в 10. В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнании результатов в округе", - сообщил руководитель избирательного штаба политсилы Александр Корниенко, сообщает пресс-служба партии.

В частности, по его словам, на 78-м округе в Запорожской области было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней.

"В 64-м округе Житомирской области, где проигрывает Сергей Пашинский, большой разрыв между кандидатами, происходят необъяснимые события и появляются "титушки", - указал Корниенко.

Также проблемными оказались 146-й и 137-й округа, по последнему также готовятся материалы для обжалования в суде.

В 68-м и 69-м округах Закарпатской области зафиксировано много нарушений и массовый подкуп избирателей.

По словам Корниенко, в 119-м округе Львовской области на 17 участках имел место подкуп членов участковых комиссий, в округе № 15 Винницкой области также есть факты подкупа избирателей.

"Также много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности, на одном из округов кандидат раздавал сахар", - сообщил Корниенко.

Теги: #результаты #нарушения #слуга_народа
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