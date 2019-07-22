Выборы2019

Выборы

14:58 22.07.2019

В Полтавской области выигрывают депутаты от "Видродження" Шаповлов и Кулинич, а бывший мэр Полтавы Мамай и депутат Каплин не проходят в Раду

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В Полтавской области выигрывают депутаты от "Видродження" Шаповлов и Кулинич, а бывший мэр Полтавы Мамай и депутат Каплин не проходят в Раду

В мажоритарных округах Полтавской области, по оперативным данным ЦИК выигрывают самовыдвиженцы действующие депутаты от группы "Видродження" Юрий Шаповлов (округ 146) и Олег Кулинич (округ 147), лидируют кандидаты от партии "Слуга народа" Дмитрий Налетов (округ 144), Андрей Боблях (округ 145), Константин Косай (округ 149), Алексей Мовчан (округ 150) и Максим Березин (округ 151), а бывший мэр Полтавы Александр Мамай (18,25%) и действующий депутат Сергей Каплин не проходят в парламент.

По 144 округу Полтавской области при подсчете 45,88% протоколов лидирует с большим отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Налетов (41,42%). Далее идут самовыдвиженец, бывший мэр Полтавы Александр Мамай (18,25%) и самовыдвиженец, действующий депутат Сергей Каплин (10,65%). Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

По 145 округу, где подсчитали 27,81% протоколов, также лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Андрей Боблях (48,3%). Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов, в том числе действующий депутат, самовыдвиженец Юрий Бублик.

По 146 округу Полтавской области при подсчете 100% протоколов выиграл с небольшим отрывом самовыдвиженец, действующий депутат от группы "Видродження" Юрий Шаповлов. На втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Феликс Урин (23,26%). Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

По 147 округу Полтавской области при подсчете 100% протоколов выиграл также с небольшим отрывом самовыдвиженец, действующий депутат от группы "Видродження" Олег Кулинич. На втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Дудник (30,4%). Остальные кандидаты набирают менее 13% голосов, в том числе действующий депутат, кандидат от партии "Народный рух Украины" Павел Кишкарь.

По 148 округу Полтавской области при подсчете 55,09% протоколов идет борьба между кандидатом от партии "Слуга народа" Анастасией Ляшенко (23,78%) и самовыдвиженцем Фахраддином Мухтаровым (22,6%). Остальные кандидаты набирают менее 12% голосов.

По 149 округу Полтавской области при подсчете 78,24% протоколов лидируют с большим отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Константин Косай (36,48%). Далее идут кандидат от ВО "Батькивщина" Лариса Босенко (15,6%) и самовыдвиженец, действующий депутат Артем Витко (13,64%). Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов.

По 150 округу Полтавской области при подсчете 71,09% протоколов также лидируют с большим отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан (41,11%). Далее идут самовыдвиженец, действующий депутат Константин Жеваго (24,92%) и кандидат от ВО "Батькивщина" Евгений Холод (11,74%). Остальные кандидаты набирают менее 7% голосов.

По 151 округу при подсчете 60,09% протоколов также лидируют с большим отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Максим Березин (46,22%). Далее идет кандидат от ВО "Батькивщина" Руслан Богдан (15,95%). Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

Теги: #парламентские_выборы #полтавская_область
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