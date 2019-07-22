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13:46 22.07.2019

Партия "Слуга народа" подписала декларацию о намерениях с УРБ и аналитическими центрами

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Партия "Слуга народа" подписала декларацию о намерениях с УРБ и аналитическими центрами

Партия "Слуга народа", Украинская рада бизнеса, а также ряд аналитических центров подписали декларацию о намерениях, которая декларирует курс на деолигархизацию, демонополизацию страны, детенизацию экономики и налоговую либерализацию.

"Сегодня подписали Декларацию о намерениях между партией "Слуга народа" и Украинской радой бизнеса. Намерения совпадают", - написал кандидат от "СН" Даниил Гетманцев в соцсети Facebook.

В документе зафиксирвованы ключевые принципы для модернизации Украины - деолигархизация и детенизация экономики, децентрализация властных полномочий, демонополизация экономики, дерегуляция, налоговая либерализация, демократия участия и е-управление.

Со стороны бизнеса документ подписал член набсовета УБР Григол Катамадзе, от политической партии "СН" – ее глава Дмитрий Разумков, со стороны аналитических центров - директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, член набсовета Фонда поддержки экономической безопасности Украины и СЕО "Астарта-Киев" Виктор Иванчик, а также соорганизатор коалиции Электронное государство и директор Центра развития инноваций Сергей Лобойко.

Теги: #урб #слуга #народа
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