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13:46 22.07.2019

Выборы в Раду продемонстрировали, что мажоритарная составляющая изжила себя – Айвазовская

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Выборы в Раду продемонстрировали, что мажоритарная составляющая изжила себя – Айвазовская

На внеочередных выборах в Верховную Раду бренд партии имел большее значение для избирателей, чем активность кандидата от соответствующей политической силы на мажоритарном округе, отмечает председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Те данные, которые сейчас уже есть, официальные или те, которые поступают в ОИК, свидетельствуют о том, что мажоритарка не сработала традиционным образом, а бренды политических партий, топ-партий в целом способствовали и выбору граждан, и определению относительно выбора граждан, несмотря на активность самой избирательной кампании отдельных групп из этих кандидатов, их малой узнаваемости", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Айвазовская пояснила, что нынешняя избирательная кампания является мостом между смешанной системой выборов и параллельной.

Как отметила председатель правления Гражданской сети, ранее было "два мира" - результаты по пропорциональной составляющей, связанные с лидером, брендом партии и частично с программами, а также результаты по мажоритарным округам, сопряженные с подкупом избирателей, предвыборной благотворительностью, использованием административного ресурса.

"Всё это стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий. И это логично побуждает парламент нового созыва, как доработать избирательный кодек в части парламентской составляющей и процедур, которые там определены. И также отказываться от мажоритарной составляющей, потому что в этом нет никакого смысла, потому что партии в большей степени превалируют в выборе граждан, нежели отдельно взятые лица в мажоритарных округах", - сказала Айвазовская.

"Она (мажоритарная составляющая – ИФ) ушла, по сути, в небытие в связи с результатами текущей кампании, которые становятся очевидными и почти официальными", - подчеркнула руководитель организации.

Теги: #опора #рада #мажоритарка
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