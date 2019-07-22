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13:27 22.07.2019

В Ивано-Франковской области победила кандидат от "Свободы" Савчук, уверенно лидирует Иванчук и кандидат "Слуги народа" Андрийович

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В Ивано-Франковской области победила кандидат от "Свободы" Савчук, уверенно лидирует Иванчук и кандидат "Слуги народа" Андрийович

В мажоритарных округах Ивано-Франковской области, по оперативным данным ЦИК по состоянию на полдень понедельника, выигрывает кандидаты ВО "Свобода" Оксана Савчук (округ 83), а также пока уверенно лидирует заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук (округ 88) и кандидат от партии "Слуга народа" Зиновий Андрийович (округ 87).

По 83 округу Ивано-Франковской области при подсчете 100% протоколов выиграла кандидат от партии ВО "Свобода" Оксана Савчук (46,67%). На втором месте кандидат от "Слуги народов" Андрей Сторожук (23,28%).

По 84 округу, где подсчитали 46,87% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис (22,48%). Далее идут кандидат от ВО "Батькивщина" Андрей Иваськив (15,52%), кандидат от "Европейской солидарности", действующий депутат Михаил Довбенко (13,29%) и самовыдвиженец Роман Вирастюк (10,52%). Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

По 85 округу Ивано-Франковской области при подсчете 28,31% протоколов лидируют с небольшим отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Эдуард Прощук (30,86%). Далее идут самовыдвиженец и действующий депутат Виктор Шевченко (26,4%) и самовыдвиженец, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик (25,33%). Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

По 86 округу Ивано-Франковской области при подсчете 41,72% протоколов идет борьба между кандидатом от партии "Слуга народа" Александром Матусевичем (28,64%) и самовыдвиженцем, действующим депутатом от "Народного фронта" Анатолием Дыривым (28,5%). Остальные кандидаты набирают существенно меньше голосов.

По 87 округе Ивано-Франковской области при подсчете 75,21% протоколов лидирует со значительным отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Зиновий Андрийович (37,51%). Остальные кандидаты набирают менее 14% голосов.

По 88 округу, где подсчитали 85,71% протоколов лидирует со значительным отрывом самовыдвиженец, действующий депутат, заместитель председателя фракции "Народный фронт", глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (45,36%). На втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Андрей Шевченко (25,31%). Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов, в том числе депутат Рады Юрий Тимошенко (1,87%).

По 89 округу Ивано-Франковской области при подсчете 38,21% протоколов лидирует с незначительным отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук (18,48%). Далее идут кандидат от "УДАРа" Юрий Соловей (15,05%), самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук (14,91%) и кандидат от " ВО "Батькивщина" Петр Книшук (12,29%). Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов

Теги: #ивано #франковс #мажоритарка
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