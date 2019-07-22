Выборы2019

Выборы

12:35 22.07.2019

В Черновицкой области уверенно лидируют кандидаты от "Слуги народа" Лис, Заремский и Божик, а Бурбак вероятно в Раду не проходит

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В Черновицкой области уверенно лидируют кандидаты от "Слуги народа" Лис, Заремский и Божик, а Бурбак вероятно в Раду не проходит

В мажоритарных округах Черновицкой области, по оперативным данным ЦИК на утро понедельника, пока уверенно лидируют кандидаты от партии "Слуга народа" Елена Лис (округ 201), Максим Заремский (округ 202) и Валерий Божик (округ 204), а действующий депутат, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в Верховную Раду вероятно не проходит.

По 201 округу Черновицкой области при подсчете 66,66% протоколов уверенно лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Елена Лис (34,61%). За ним с большим отрывом следуют самовыдвиженец и действующий депутат от "Народного фронта" Николай Федорук (13,2%) и кандидат от партии "Оппозиционноя платформа – За жизнь" Виталий Михайлишин (12,33%). Остальные кандидаты набирают менее 6% голосов.

По 202 округу, где подсчитали 96,4% протоколов, также уверенно лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Максим Заремский (36,64%). За ним с большим отрывом следуют самовыдвиженец и действующий депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Рыбак (16,79%) и кандидат от ВО "Батькивщина" Андрей Маковей (12,74%). Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

По 203 округу Черновицкой области при подсчете 88,72% протоколов лидируют кандидат от "Слуги народов" Георгий Мазураш (26,16%) и кандидат от партии "Оппозиционноя платформа – За жизнь" Михаил Жар (20,14%). За ними следуют самовыдвиженец Иван Семенюк (12,13%), самовыдвиженец и действующий депутат от "Блока Петра Порошенко" Григорий Тимиш (12,12%), а также кандидат от ВО "Батькивщина" Артур Мунтян (11,24%). Остальные кандидаты набирают менее 4% голосов.

По 204 округу Черновицкой области при подсчете 55,12% протоколов также уверенно лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Валерий Божик (51,31%). На втором месте идет действующий депутат, глава фракции "Народный фронт", самовыдвиженец Максим Бурбак (23,01%). Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

Теги: #черновицкая #выборы #область #мажритарка
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