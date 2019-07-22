Выборы2019

Выборы

12:14 22.07.2019

Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, заявляют в сети "Опора"

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Заявления о возможном проведении внеочередных выборов в местные органы власти юридически не обоснованы, констатируют в Гражданской сети "Опора".

"Заявления о проведении возможных внеочередных выборов для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными, и мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу, чтобы демократический институт выборов не стал лишь предпосылкой для перезагрузки власти", - сказала председатель правления организации Ольга Айвазовская.

"Потому что у него есть и другие задачи, а не только подгонять демократические процессы под текущие рейтинги политических партий, что часто является опасной тенденцией", - подчеркнула она.

Теги: #опора #досрочные #выборы #местные
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